Mercato - OM : Conceiçao victime d’une trahison, la guerre est déclarée !

Arnaud De Kanel

Cible numéro une de l'OM au poste d'entraineur, Sergio Conceiçao est pressenti sur le départ du côté du FC Porto. Le nouveau président du club portugais, André Villas-Boas, voudrait démarrer une nouvelle ère et il aurait même trouvé son successeur en la personne de Vitor Bruno, le fidèle adjoint de Conceiçao. Pas mis dans la confidence, le coach portugais se sent trahi et il est prêt à mettre des bâtons dans les roues à sa direction.

Sergio Conceiçao est la nouvelle priorité de l'OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. L'élection d'André Villas Boas à la tête du FC Porto devrait sceller son avenir. En effet, l'ancien coach de l'OM souhaite tourner la page en nommant un nouvel entraineur. Problème, le profil ciblé est bien connu de Conceiçao qui, en l'apprenant, l'a très mal pris...

Conceiçao trahi par son adjoint

Malgré les différentes rumeurs sorties dans la presse, le FC Porto comptait remplacer Sergio Conceiçao par son plus fidèle adjoint à savoir Vitor Bruno. Mardi soir, le coach portugais a diné avec tout son staff et Bruno était bien évidemment présent. Il lui a alors indiqué qu'il souhaitait devenir entraineur principal, une initiative saluée par Conceiçao. Mais le lendemain, la cible prioritaire de l'OM a appris à sa plus grande stupéfaction de la bouche d'André Villas Boas que Vitor Bruno était sur le point de lui succéder ! « Le plan était de résilier le contrat de Sergio et d’annoncer le lendemain la nomination de Vitor Bruno », explique un proche du dossier rapporté par La Provence .

Conceiçao prêt à aller au clash