Mercato - OM : Ça gronde en coulisses, le verdict tombe pour l’Arabie saoudite !

Thomas Bourseau

Chancel Mbemba (30 ans) est poussé vers la sortie et ne serait pas du tout contre cette éventualité au vu de la tournure prise par les évènements en interne et les clash dont il serait à l’épicentre. Le Congolais chercherait à se faire licencier afin de signer un contrat en or en Arabie saoudite, mais l’OM ne lui accorderait pas cette faveur, bien au contraire.

Ces derniers mois, Chancel Mbemba (30 ans) n’afficherait pas une attitude irréprochable à l’OM. Le défenseur central congolais s’en serait pris à deux salariés du club : Eugène Koshelev, team manager de l’OM et Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia ainsi que responsable de l’équipe réserve. Concernant le premier cité, Mbemba lui aurait asséné un « mais tu es qui toi ? », au cours de la Coupe d’Afrique des nations lorsque que Koshelev avait cherché à le joindre par téléphone. Mbemba aurait la semaine dernière adressé un doigt d’honneur à Zarrak après une discussion houleuse sur une convocation pour un match de la réserve.

Mercato : Les joueurs de l'OM se rebellent contre Longoria https://t.co/W4o0nhws80 pic.twitter.com/yalX3XX5W6 — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Mbemba chercherait le licenciement pour toucher le jackpot à Al-Shabab

La Provence l’assure après être allé à la pêche aux informations auprès de différentes sources en interne : Chancel Mbemba aimerait être licencié par ses dirigeants afin d’être en mesure de signer le contrat en or que lui proposerait Al-Shabab qui annulerait l’opération si jamais Mbemba n’était pas libre de tout contrat d’ici la fin du mercato. Sachant que le joueur dispose d’une belle cote sur le marché des transferts, en attestent les différentes offres reçues par l’OM dont celle du Stade Rennais, le but serait de vendre Mbemba.

Chancel Mbemba n’aura pas gain de cause, Al-Shabab devra payer une indemnité de transfert

Le comité de direction de l’Olympique de Marseille aurait à coeur de ne pas faire de fleur à Chancel Mbemba au vu de son comportement der ces derniers mois. La Provence explique que le défenseur congolais obtiendra le feu vert pour son départ en Arabie saoudite si Al-Shabab proposait une offre de transfert jugée satisfaisante aux yeux de l’OM pour Mbemba. Le décor est planté.