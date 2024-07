Mercato - OM : C'est officiel pour le transfert de cet attaquant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Pierre-Emerick Aubameyang poursuivra sa carrière en Arabie Saoudite. Après avoir annoncé son départ de l'OM, le Gabonais a été officialisé dans son nouveau club à savoir Al-Qadsiah. Il ne sera donc resté qu'une saison à Marseille.

Il y a un an, l'OM frappait un gros coup en remplaçant un grand nom par un autre. En effet, alors qu'Alexis Sanchez n'était pas conservé, le club phocéen a obtenu la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, libéré par Chelsea. Une signature qui a fait parler compte de tenu de l'âge (34 ans) de l'ancien joueur de l'ASSE et de sa saison mitigée. Mais il a réussi à faire taire les critiques en inscrivant 30 buts toutes compétitions confondues. Et pourtant, il a décidé de partir comme il l'a annoncé mercredi.

احـموا شباككم وحصنوا مرماكم 🤫

المرعــب وصـل 🕸️#اوبا_فارس pic.twitter.com/J17XSBUlZA — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 18, 2024

«J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club»

« MERCI MARSEILLE. J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais », écrivait Pierre-Emerick Aubameyang sur ses réseaux sociaux.

Aubameyang signe à Al-Qadsiah

Et alors que son futur club n'était pas encore connu, c'est désormais choses faite. Et pour cause, Al-Qadsiah vient d'officialiser la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais quitte donc l'Europe après avoir connu les cinq grands championnats européens. Il s'est engagé pour deux saisons avec le club saoudien et n'aura donc évolué qu'une seule saison à l'OM. Selon différents médias, il devrait toucher environ 20M€ par an. Un joli contrat qui sera probablement le dernier de sa carrière du haut de ses 35 ans.