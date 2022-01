Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara met fin aux débats sur son avenir !

Publié le 8 janvier 2022 à 17h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir les idées claires au sujet de son avenir... et ça ne va pas plaire à Pablo Longoria !

Ce samedi, Pablo Longoria a reçu une très mauvaise nouvelle. Le président de l’Olympique de Marseille comptait sur l’AS Roma pour résoudre le problème Boubacar Kamara, en fin de contrat et dont la prolongation semble devenue impossible. Il Corriere dello Sport annonce toutefois que José Mourinho aurait finalement opté pour Sergio Oliveira du FC Porto, qui pourrait signer dès les prochains jours. Ainsi, Longoria perd sa dernière option et Kamara pourrait bien rester à l’OM jusqu’à la fin de son contrat.

Kamara a annoncé vouloir rester à l’OM