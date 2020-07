Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 12 juillet 2020 à 17h45 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, Dario Benedetto a confié qu’il se plaisait à Marseille, mais n’a pas caché son envie de finir sa carrière à Boca Juniors, club où il a évolué entre 2016 et 2019.

Dario Benedetto a connu cette saison sa première aventure en Europe. Recruté pour 14M€ lors du dernier mercato estival, l’attaquant argentin a réalisé une première année convaincante sous le maillot de l’OM comme l’illustrent ses 11 buts en 26 matchs de Ligue 1. Interrogé le 27 mai dernier sur son intégration, Dario Benedetto avait indiqué qu’il se plaisait à Marseille : « Aujourd'hui, je prends du plaisir ici, je profite du foot français et de mon rêve de jouer la C1 . » Mais le joueur de 30 ans garde un merveilleux souvenir de son passage à Boca Juniors. A tel point que l'attaquant souhaite terminer sa carrière chez les Xeneizes comme il l’a confié dans un entretien à Fox Sports Argentina.

« J'espère avoir la possibilité de prendre ma retraite avec le maillot Boca »