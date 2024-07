Mercato - OM : Benatia prépare un transfert qui ne plaît pas à De Zerbi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, l'OM n'en a pas encore fini avec son mercato et fait notamment de Valentin Carboni sa grande priorité d'ici la fin du marché. Cependant, ce dossier s'annonce compliqué compte tenu des exigences de l'Inter Milan. Dans cette optique, Medhi Benatia aurait activé un plan B avec Bilal El Khannouss. Une piste qui n'aurait pas été validée par Roberto De Zerbi.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM ne chôme pas. Et pour cause, déjà quatre joueurs ont signé à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjberg. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque désormais, la grande priorité de Pablo Longoria se nomme Valentin Carboni. Un dossier compliqué compte tenu des exigences de l'Inter Milan. C'est la raison pour laquelle Hakim Zhouri, journaliste des Lions de l'Atlas, annonce que Medhi Benatia a activé un plan B avec Bilal El Khannouss. Et visiblement, Roberto De Zerbi n'est pas encore convaincu.

El Khannouss, le plan B de Carboni ?

« Pour le joueur, j’en avais parlé sur Twitter il y a un moment déjà et il est bien ciblé par l’OM et plus précisément Medhi Benatia. Il n’est pas la priorité de De Zerbi car il veut Carboni. En ce qui concerne le joueur il est fan de l’OM donc il serait intéressé mais après cela va dépendre en fonction des propositions que le club pourrait faire. Il est courtisé par d’autres clubs comme le Bayer Leverkusen, Leipzig ou la Lazio entre autres », rappelle le journaliste marocain auprès de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

De Zerbi pas complétement convaincu ?

« Dans un effectif comme celui qu’est en train de préparer De Zerbi, il ne ferait pas tâche du tout. Après on sait que l’entraîneur italien a ses hommes en tête et ce sont ceux qui passent en premier. Donc d’après ce que j’ai comme informations, ce serait le plan B de l’OM si la piste Carboni n’aboutit pas. Même si à priori, la piste menant à l’Argentin avance. Ce serait donc juste au cas où », ajoute Hakim Zhouri.