OM : Avec ce transfert, Longoria va « enlfammer le Vélodrome»

Publié le 21 juillet à 02h00 par Arthur Montagne

Contre toute attente, l'OM a annoncé avoir trouvé un accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez. Le nom de l'attaquant colombien n'était pas sorti jusque-là, la surprise était donc totale, d'autant plus qu'il est méconnu du grand public. Mais Luis Suarez a tout pour enflammer le Vélodrome.

L'annonce a pris tout le monde de court. Et pour cause, lundi soir, l'OM a officialisé un accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez. Personne ne s'attendait à ce transfert. Pablo Longoria a donc été invité à justifier ce transfert. « La saison dernière, il a joué comme attaquant central, mais aussi sur le côté gauche. On l'a engagé pour avoir un joueur avec des caractéristiques différentes de ceux qu'on a dans l'effectif actuel. Il peut presser, répéter les efforts à haute intensité avec de la vitesse, il a la capacité à attaquer les espaces. Ce profil est nécessaire pour développer l'idée de jeu d'Igor », expliquait le président de l'OM en conférence de presse. Et selon Benjamin Bruchet, spécialiste du foot espagnol pour le site Furialiga.fr , l'OM a réalisé un joli coup.

Suarez, l'attaquant parfait pour Tudor ?

« On parle de son déchet devant le but encore trop important, mais il est très intéressant pour prendre les espaces. Il court beaucoup, vite et longtemps. C'est un joueur capable de presser et de faire des différences face au jeu en éliminant, alors qu'il est moins intéressant dos au but ou dans le jeu aérien. C'est plutôt un joueur de un-contre-un qui donne énormément physiquement. Il peut jouer en pointe, mais ce n'est pas un point de fixation, il faut le lancer dans les espaces. Si Tudor joue comme à Vérone, cela peut lui convenir », assure-t-il au Phocéen .

Communiqué officiel | Luis Suárez L'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suárez.Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures. pic.twitter.com/BW50aWspMQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 18, 2022

Le transfert de Suarez fait parler en Espagne

Le transfert de Luis Suarez à l'OM a d'ailleurs beaucoup fait parler en Espagne comme l'explique Benjamin Bruchet : « On parle d'une dizaine de millions d'euros, mais il y a encore des deals avec Watford, puisque Grenade n'avait pas la totalité des droits du joueur. Mais on considère ça comme un choix intéressant. C'est un bon coup à jouer, même s'il n'y a pas la certitude qu'il deviendra un buteur régulier. En Liga, il a alterné entre les bonnes phases et les passages à vide, à lui de corriger ça. »

