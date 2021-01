Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Thauvin, un nouveau cadre de Villas-Boas sur le départ ?

Publié le 12 janvier 2021 à 1h15 par D.M.

L’OM aurait formulé une offre de prolongation à Jordan Amavi, sous contrat avec le club jusqu’en juin prochain. Mais la proposition devrait être refusée par le latéral gauche, courtisé par plusieurs équipes européennes.

« Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance » a déclaré ce lundi Jordan Amavi dans les colonnes de France Football au sujet de son avenir. Selon les dernières informations de La Provence, l’OM voudrait conserver le latéral gauche, sous contrat avec le club marseillais jusqu’à la fin de la saison. Une offre de prolongation aurait été transmise à Amavi, mais le joueur ne serait pas disposé à répondre favorablement à la demande de Pablo Longoria.

Amavi plus proche d'un départ que d'une prolongation