Foot - Mercato - OM

OM : Après son arrivée, il met les choses clair sur Tudor

Publié le 2 septembre 2022 à 23h15 par Arthur Montagne

Auteur d'un excellent début de saison, Nuno Tavares semble parfaitement intégré à l'OM où il est prêté par Arsenal sans option d'achat. Et le piston gauche marseillais s'est confié sur les méthodes d'Igor Tudor qui est réputé très exigent, ce qui a pu créer des tensions depuis le début de la saison.

Cet été l'Olympique de Marseille a été contraint de changer d'entraîneur. Et pour cause, Jorge Sampaoli a annoncé son départ contre toute attente. Pour le remplacer, Pablo Longoria a rapidement choisi de nommer Igor Tudor. Méconnu du grand public, le Croate est un coach réputé à poigne ce qui a fait des dégâts dès ses débuts à l'image d'un clash avec Gerson. Néanmoins, Nuno Tavares minimise la difficulté de la méthode Tudor.

Transferts - OM : Après le mercato, Longoria fait une annonce à 100M€ sur McCourt https://t.co/5DGcsqMMEZ pic.twitter.com/6mWlAhPhop — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

Nuno Tavares monte au créneau pour Tudor...

« Oui, il a une posture rigide, militaire, vous pouvez l'appeler comme ça, mais c'est une question d'habitude. Et s'il y a quelques chose que nous n'aimons pas, on peut discuter avec lui. Il est toujours ouvert pour répondre aux éventuels doutes. Donc ce n'est pas vraiment militaire comme vous dites. Il est exigent, comme n'importe quel entraîneur doit l'être. Mais on s'habitue bien au système et c'est ça le plus important », assure le joueur prêté à l'OM par Arsenal au micro de RMC, avant de se prononcer sur son arrivée à Marseille.

... et s'enflamme pour son arrivée à l'OM