Foot - Mercato - OM

OM: Après Milik, un autre attaquant de Tudor au cœur d’un transfert

Publié le 23 août 2022 à 17h45 par Bernard Colas

Alors qu’Arkadiusz Milik est annoncé avec insistance à la Juventus ces dernières heures, un autre attaquant de l’OM est lui aussi poussé vers la sortie : Cédric Bakambu. Arrivé à Marseille l’hiver dernier, le Congolais n’entre plus dans les plans du club et reste toujours dans le viseur du Celta Vigo.

Il devrait y avoir du mouvement à l’OM dans les jours à venir. Alors que l’arrivée d’Eric Bailly est attendue dans les prochaines heures, des départs sont espérés en attaque. Arkadiusz Milik pourrait notamment retrouver la Serie A en filant du côté de la Juventus, en discussion avec Pablo Longoria. Selon la presse italienne, un accord a même été trouvé entre les deux parties pour le prêt du Polonais, mais un autre attaquant est sur le départ.

Le Celta ne lâche pas Bakambu

Désireux de dégraisser l’effectif d’Igor Tudor, Pablo Longoria ne serait pas contre l’idée de se séparer de Cédric Bakambu, et une piste pourrait rapidement devenir sérieuse. Selon AS , le Celta Vigo est toujours sur les traces de l’attaquant marseillais, figurant sur la short-list du club espagnol en compagnie de trois autres joueurs. Les dirigeants veulent rapidement mettre la main sur un attaquant et se focaliseront en priorité sur le dossier le plus facile à boucler.

