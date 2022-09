Foot - Mercato - OM

Après McCourt, un autre départ fracassant est acté

Publié le 29 septembre 2022 à 13h10 par Dan Marciano

L'OM se réorganise en interne. Propriétaire du club marseillais depuis 2016, Frank McCourt ne siègera plus au Conseil de Surveillance. L'Américain a démissionné de son poste de président et laissera sa place à Barry Cohen, l'un de ses proches. Ancien président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud devrait également prendre du recul.

L'organigramme de l'OM connaît quelques changements. Propriétaire du club marseillais depuis 2016, Frank McCourt a pris la décision de quitter son rôle de président du Conseil de Surveillance. Une décision, qui a pris effet le 8 septembre dernier.

Mercato - OM : Frank McCourt a pris une décision retentissante en interne https://t.co/Gei8vGvyF3 pic.twitter.com/WEnDbrNOhf — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

McCourt prend du recul

Frank McCourt prend du recul et il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs sur son avenir. L'Américain est remplacé par l'un de ses proches, Barry Cohen. Selon RMC Sport, un autre nom devrait quitter le Conseil de Surveillance.

Eyraud devrait mettre fin à son aventure avec l'OM