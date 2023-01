Mercato - OM : Après le transfert de Gerson, Longoria a pris une décision radicale

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM se rapprocherait de l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, il ne devrait plus y avoir de mouvement dans le sens des départs. Maintenant que le transfert de Gerson est bouclé, Pablo Longoria devrait en rester là, lui et les autres dirigeants marseillais estiment qu’il n’y a plus besoin de vendre cet hiver.

La nouvelle est en train de se répandre un peu partout et se confirme petit à petit : l’OM est très bien parti pour boucler l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. Avec le départ de Gerson, Pablo Longoria sait qu’il a un peu plus de marge au niveau financier et qu’il va pouvoir s’activer sur le marché des transferts.

Une seule vente suffira pour l’OM

Mais d’autres ventes pourraient-elles intervenir ? D’après les informations du journal La Provence , les dirigeants de l’OM estimeraient que le club n’a plus besoin de vendre. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le départ de Gerson tutoie les 20M€, ce qui permet à l’OM de ne pas tomber dans le rouge.

Longoria avait déjà bouclé deux départs

Avec une petite vente, l’OM devrait donc tenir le coup pour ce mercato hivernal. Dans le même temps, Luis Suarez a été prêté avec option d’achat à Almeria et Isaak Touré a rejoint Auxerre pour les six derniers mois de cette saison. De quoi faire de la place dans l’effectif marseillais.