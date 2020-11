Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas a eu «une très bonne idée» cet été !

Publié le 14 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Prêté par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi commence à se faire une place à l'OM, et visiblement, il semblerait qu'André Villas-Boas ait réalisé une belle affaire.

Cet été, l'une des priorités de l'Olympique de Marseille était de recruter un défenseur central. Et pour cause, comme Boubacar Kamara évolue désormais au milieu de terrain, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez étaient les seuls axiaux disponibles pour André Villas-Boas qui a donc décidé de miser sur Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund où son temps de jeu était très limité. Et après des débuts discrets, le défenseur argentin commence à s'imposer à l'OM, ce qui ne surprend pas le scout Jacek Kulig, du compte Football Talent Scout .

Balerdi, le joli coup de l'OM