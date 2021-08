Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a facilité la tâche de Sampaoli pour cette recrue !

Publié le 21 août 2021 à 15h15 par Th.B.

En pleine forme pour ses débuts avec l’OM, Konrad de la Fuente a été particulièrement aidé par Alvaro Gonzalez lors de ses premiers pas au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Après Gerson, Konrad de la Fuente a été la deuxième recrue estivale de l’OM. Et comme le Brésilien, l’international américain s’est déjà manifesté lors des deux premières sorties en Ligue 1 de l’Olympique de Marseille en délivrant notamment une passe décisive pour Cengiz Ünder face à Montpellier. Et si de la Fuente semble s’être si bien acclimaté à l’atmosphère marseillaise et au plan de jeu de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez pourrait bien y être pour quelque chose.

« Il est comme un grand frère, il m’a guidé avant même le premier entraînement »