Mercato - OL : West Ham confirme pour Paqueta

Publié le 24 août 2022 à 19h10 par La rédaction

Courtisé par des clubs anglais, Lucas Paqueta pourrait quitter l'OL avant la fin du mercato. L'international brésilien serait sur les tablettes de Newcastle et surtout de West Ham qui aurait dégainé une offre XXL aux dirigeants lyonnais. L'entraineur des Hammers s'est amusé de cette rumeur ce mercredi en conférence de presse avant de confirmer l'intérêt du club londonien pour le Brésilien.

Élément le plus bankable de l'effectif lyonnais, Lucas Paqueta pourrait être vendu durant le mercato. Newcastle et plus particulièrement West Ham, lorgneraient sur le milieu de terrain brésilien. En conférence de presse, David Moyes, entraineur du club londonien, a préféré ironiser sur la possible venue de Paqueta Outre-Manche avant de lâcher une bombe énorme sur cette rumeur.

«Je peux vous dire que nous avons fait une offre pour lui»

Lucas Paqueta a été annoncé à West Ham ce mercredi par la presse anglaise. David Moyes a été questionné à ce sujet en conférence de presse et il préfère s'en amuser, tout en confirmant la tendance. « J'ai perdu le compte du nombre de joueurs pour lesquels nous avons fait des offres. Nous avons fait des offres pour beaucoup de joueurs. Si je vous disais qui, vous éclateriez de rire. Nous avons fait une offre pour lui. Il peut jouer 10, 8, joue comme un faux 9. Je pense que son pedigree est vraiment bon. Cela ne garantit pas toujours que cela fonctionne, mais j'espère que cela aidera à s'améliorer . »

Une offre de 40M€ sur la table ?