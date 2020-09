Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Nouvelle offre de 25M€ pour Reine-Adelaïde ?

Publié le 25 septembre 2020 à 9h25 par La rédaction

En instance de départ de l’Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde est notamment dans le viseur du Stade Rennais. Le club breton serait passé à l’attaque et aurait formulé une offre pour l’international espoir.