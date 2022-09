Foot - Mercato - OL

OL : Une catastrophe a été évitée de justesse cet été

Publié le 25 septembre 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

Du côté de l’OL, on dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France et même en Europe. Chaque année, plusieurs pépites explosent au plus haut niveau. Cela a notamment été le cas de Maxence Caqueret dernièrement. Aujourd’hui, le milieu de terrain fait partie des joueurs importants de Peter Bosz. Mais tout aurait visiblement pu basculer lors du dernier mercato estival pour Caqueret.

A 22 ans, Maxence Caqueret est déjà l’un des piliers de l’OL. Dans le milieu de terrain de Peter Bosz, le joueur formé chez les Gones a pris de l’ampleur au fil des mois. Cette saison, le Lyonnais a déjà évolué à 7 reprises en Ligue 1. Lors du précédent exercice, Caqueret totalisait 39 apparitions, toutes compétitions confondues. Un talent que l’OL a voulu sécuriser. Ainsi, ces derniers mois, Maxence Caqueret a prolongé… à deux reprises avec les Gones. Ayant initialement paraphé un bail jusqu’en 2026, le protégé de Peter Bosz a ajouté une année supplémentaire en juillet dernier. Le voilà donc désormais lié jusqu’en 2027 avec l’OL, mais les choses auraient pu se passer différemment.

« C’est vrai que j’ai réfléchi à partir cet été »

En effet, si Maxence Caqueret ne devrait donc pas quitter l’OL de sitôt, son transfert aurait pu intervenir lors du dernier mercato estival. Le Lyonnais l’a révélé, il s’est posé certaines questions quant à un départ de son club formateur. A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , Caqueret a ainsi expliqué : « C’est vrai que j’ai réfléchi à partir cet été, sachant qu’on n’a pas de Coupe d’Europe et qu’on n’a pas réussi notre meilleur début de saison. Mais la confiance du président Aulas et du staff m’a convaincu de prolonger. Lyon est le club où j’ai grandi, où j’ai envie de gagner, ça m’a boosté pour rester ».

« Mon statut a beaucoup changé »