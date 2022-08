Foot - Mercato - OL

OL : Un énorme dossier est réglé, Aulas s’enflamme

Publié le 20 août 2022 à 16h00 par Thibault Morlain

Prolongera ? Ne prolongera pas ? Dernièrement, le flou était entier concernant l’avenir de Rayan Cherki. Finalement, le crack de l’OL a paraphé un nouveau contrat avec les Gones. Le voilà désormais lié jusqu’en 2024. Et forcément, suite à cette signature, Jean-Michel Aulas n’a pas pu cacher sa joie.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ce vendredi, suite à la victoire face à Troyes (4-1), l’OL a également annoncé la prolongation de Rayan Cherki. Alors que ce feuilleton faisait énormément parler ces derniers jours, le verdict est finalement tombé. Le crack de l’OL a décidé de signer un nouveau contrat sur les bords du Rhône. Cherki est désormais lié jusqu’en 2024.

𝐿'𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 ❤💙#Cherki2024 pic.twitter.com/VU5Cmg7c6b — Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2022

« Je suis content de cette prolongation »

A l’occasion d’une conférence de presse, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur cette prolongation de Rayan Cherki. Et le président de l’OL était plus heureux que jamais. « On donne aux joueurs ce qu’il mérite. Je suis content de cette prolongation. C’est le point de départ de beaucoup de choses positives. Il faudra concrétiser toutes les espérances. Cela montre la nouvelle ambition de l’OL », a lâché Aulas.

