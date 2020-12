Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un club de Ligue 1 prêt à relancer ce flop de Garcia ?

Publié le 26 décembre 2020 à 10h50 par La rédaction

En manque de temps de jeu avec l’OL, Jean Lucas pourrait faire ses valises cet hiver. Le Stade Brestois serait toujours à l’affût pour s’offrir les services du Brésilien.