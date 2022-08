Foot - Mercato - OL

OL : Rayan Cherki sort du silence après son énorme décision

Publié le 20 août 2022 à 10h30 par La rédaction

Initialement en fin de contrat en juin 2023, le jeune Rayan Cherki affolait le marché des transferts depuis plusieurs semaines. Cependant, Jean-Michel Aualas a réussi à boucler ce dossier chaud du mercato de l’OL, annonçant ce samedi 20 août la prolongation de son crack pour une saison supplémentaire. Et Rayan Cherki s’est livré après sa prolongation…

L’Olympique Lyonnais a réussi à boucler l’un de ses dossiers chauds du mercato estival. En fin de contrat en juin 2023, le crack lyonnais Rayan Cherki devait prendre une décision radicale concernant son avenir. En effet, l’OL lui avait soumis une offre de prolongation de contrat, qui était longtemps restée sans réponse. Cependant, l’ailier français a finalement pris la décision de prolonger son aventure au Groupama Stadium, et a prolongé d’une saison supplémentaire. Et désormais, l’ailier de l’OL s’est livré concernant son avenir…

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule 😏🔴🔵#Cherki2024 pic.twitter.com/y1mlFAFDVh — Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2022

« L’avenir nous réservera de belles choses »

Ainsi, lors d’une conférence de presse à l’issue de cette prolongation à l’OL, Rayan Cherki a évoqué les raisons de son nouveau contrat dans son club formateur. « C’était important pour moi de prolonger l’aventure dans mon club de coeur, le club de ma ville, parce que je n’ai pas fait ce que j’avais envie de faire jusqu’ici. L’avenir nous réservera de belles choses », a ainsi déclaré l’ailier des Gones .

« Je pense que tout n’a pas été bien réalisé de ma part »

Par ailleurs, Rayan Cherki est également revenu sur le déroulement des discussions avec la direction de l’OL concernant cette prolongation, qui a agité le mercato lyonnais pendant plusieurs semaines. « Les discussions se sont faites très simplement, avec de l’efficacité et j’espère qu’il y aura de belles choses qui nous attendront par la suite. On sait très bien que le monde professionnel est compliqué, mais il y a des hautes et des bas dans toute carrière. Les bas que j’ai eu jusqu’à présent, ils me serviront pour la suite. Il y a toujours une forme d’impatience parce qu’on aime tous jouer, on a tous envie de gagner, de prendre du plaisir avec ses coéquipiers mais ces choses-là font grandir chaque jour et jusqu’à présent, je pense que tout n’a pas été bien réalisé de ma part ».

« J’ai envie de jouer et de prendre du plaisir »