Mercato - OL : Nouvel élément de dernière minute pour Ndombele ?

Publié le 31 janvier 2022 à 8h25 par La rédaction mis à jour le 31 janvier 2022 à 8h26

Alors que l’OL est sur le point de boucler le retour en prêt de Tanguy Ndombele, le club rhodanien aurait finalement réussi à inclure une option d’achat non-obligatoire dans le deal.