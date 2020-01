Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Moussa Dembélé sur le départ ? Il répond !

Publié le 22 janvier 2020 à 10h32 par G.d.S.S.

Pisté par Chelsea et Manchester United depuis le début du mercato hivernal, Moussa Dembélé a fait le point sur son avenir à l’OL.