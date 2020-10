Foot - Mercato

Mercato : Terrier revient sur son transfert à Rennes !

Publié le 19 octobre 2020 à 15h48 par La rédaction mis à jour le 19 octobre 2020 à 15h52

Transféré à Rennes en provenance de l'OL en début de mercato, Martin Terrier (23 ans) a expliqué comment les négociations entre les deux clubs avaient eu lieu.