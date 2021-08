Foot - Mercato - OL

Mercato - officiel : Marcelo mis à l’écart par l’OL !

Publié le 17 août 2021 à 15h13 par La rédaction mis à jour le 17 août 2021 à 15h18

C’est officiel, Marcelo va désormais s’entraîner avec le groupe PRO 2 de l’OL. Après son mauvais comportement dimanche dernier à Angers, les dirigeants lyonnais ont pris la décision de sanctionner le Brésilien.