Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Lukeba, Gusto… L’énorme mise au point de l’OL

Publié le 10 août 2022 à 16h10 par La rédaction

Lors de son passage sur le plateau de OL TV, Bruno Cheyrou a tenu à faire le point sur le mercato, que ce soit sur les arrivées, ou même les départs. Le responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais a notamment mis les choses au point face aux différentes rumeurs concernant Malo Gusto et Castello Lukeba, deux pépites lyonnaises.

Présent sur le plateau d’OLTV , Bruno Cheyrou s’est permis de faire un point sur le mercato au niveau des arrivées, mais aussi des départs. Concernant les possibles partants au sein de l'effectif de Peter Bosz, le responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais a précisé que la perte de Malo Gusto et Castello Lukeba serait tout simplement impossible à envisager.

Mercato - OL : Coup de tonnerre pour ce crack d’Aulas ? https://t.co/RL9qYSeH2G pic.twitter.com/9u4KknLesd — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

Aucune offre pour l’instant

Alors que l’Olympique Lyonnais ne souhaite pas perdre Castello Lukeba et Malo Gusto, ces deux joueurs issus du centre de formation de l'OL éveillent les convoitises. Bruno Cheyrou a tenu à préciser qu’aucune offre n’avait été soumise pour l’instant : « Castello et Malo ne bougeront pas. Même s'ils peuvent attiser la convoitise, ce qui est normal, il n'y a pas eu d'offre et on ne veut pas en recevoir. »

« Pour le moment, il est hors de question d'y penser »