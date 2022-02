Foot - Mercato - OL

Mercato : L'OL programme un énorme coup avec Lacazette !

Publié le 1 février 2022 à 9h12 par La rédaction mis à jour le 1 février 2022 à 9h18

En quête d’un numéro 9, l’OL aurait tenté de rapatrier Alexandre Lacazette cet hiver. Les dirigeants lyonnais devraient retenter leur chance cet été.