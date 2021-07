Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les dessous du dossier Onana révélés !

Publié le 21 juillet 2021 à 17h25 par La rédaction

Cet été, l'OL voudrait recruter André Onana. Mais pas à n'importe quel prix... Ce qui bloquerait dans les négociations avec l'Ajax Amsterdam.