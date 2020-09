Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le départ de Rudi Garcia déjà acté ?

Publié le 30 septembre 2020 à 8h05 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, Rudi Garcia ne devrait pas aller au delà de cette saison puisqu’il ne parvient pas à convaincre sa direction de le prolonger.