Mercato - OL : Juninho évoque une nouvelle offensive pour une piste estivale !

Publié le 17 novembre 2021 à 19h20 par La rédaction

Alors que l’OL a essuyé un échec cet été, Juninho a annoncé une offensive hivernale pour Sardar Azmoun, évoluant au Zénith Saint-Pétersbourg.