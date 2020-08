Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas réaffirme son soutien à Garcia

Publié le 15 août 2020 à 23h50 par La rédaction mis à jour le 15 août 2020 à 23h52

Interrogé par RMC Sport à la suite de l’exploit de l’OL en quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester City ? Jean Michel Aulas est revenu sur la saison de Rudi Garcia, et clame sa reconnaissance.