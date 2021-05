Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia règle ses comptes avec Juninho !

Publié le 25 mai 2021 à 17h40 par La rédaction

Alors que l’aventure de Rudi Garcia à l’OL a pris fin, l’entraîneur a dit ce qu’il avait sur le coeur, se lâchant notamment sur Juninho, son ex-directeur sportif.