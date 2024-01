Mercato - OL : Du renfort arrive, le vestiaire est aux anges

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux d’injecter du sang neuf dans son effectif après une première partie de saison cauchemardesque, l’Olympique Lyonnais a déjà mis la main sur quatre renforts, en attendant peut-être Nemanja Matic ou encore Arnaut Danjuma. Présent en conférence de presse ce mercredi, Jake O’Brien se montre sous le charme après quelques jours.

Lanterne rouge de Ligue 1 durant plusieurs semaines, l’OL est parvenu à sortir la tête de l’eau grâce à ses trois succès consécutifs en fin de première partie de saison. Un sursaut qui doit désormais se poursuivre dans la durée si les Gones veulent échapper à la relégation. Et pour remplir sa mission, l’OL compte sur ce mercato hivernal pour se renforcer, avec déjà quatre nouveaux joueurs au compteur.

« Adryelson un très bon joueur »

Le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson sont notamment arrivés de Botafogo tandis que l’ailier Malick Fofana et l’attaquant Gift Orban ont signé en provenance de La Gantoise. Jake O’Brien est déjà emballé par ces nouveaux visages. « C'est un très bon joueur, que ce soit dans une défense à 3 ou à 4. Il excelle dans les tacles, et c'est agréable de jouer avec lui car je sens qu'il me soutient. Il pourrait avoir besoin d'un peu de temps pour s'adapter, mais c'est un joueur très talentueux », a notamment confié le défenseur de l’OL au sujet d’Adryelson.

« Les deux seront très utiles pour les matchs à venir »