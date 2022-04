Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Cette annonce troublante de l'OL sur l'avenir de Bosz !

Publié le 15 avril 2022 à 20h56 par La rédaction mis à jour le 15 avril 2022 à 20h57

Directeur général de l'OL, Vincent Ponsot s'est présenté en conférence de presse pour faire le point sur l'avenir de Peter Bosz, battu lourdement par West Ham en Ligue Europa ce jeudi.