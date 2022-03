Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Ça se complique pour l’avenir de Caqueret…

Publié le 11 mars 2022 à 22h05 par La rédaction mis à jour le 11 mars 2022 à 22h06

En fin de contrat en 2023, Maxence Caqueret négocie avec l’OL pour étendre son bail comme vous l’a annoncé Le 10 Sport. Mais ces discussions viendraient d’être interrompues en raison d’un désaccord financier.