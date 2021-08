Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Boateng dans le viseur de Juninho ?

Publié le 31 août 2021 à 13h26 par La rédaction mis à jour le 31 août 2021 à 13h33

L’Olympique Lyonnais se pencherait pour le défenseur allemand Jérome Boateng, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich.

A la recherche d’un défenseur central pour remplacer Marcelo et Joachim Andersen, l’Olympique Lyonnais penserait à un ancien champion du Monde. Selon les informations de L'Equipe, L’OL parlerait avec l’agent de l’ancien défenseur du Bayern Munich, Jérome Boateng. Il aurait été approché par FC Séville et le Hertha Berlin, mais ces prétendants ne seraient plus intéressés. Reste à savoir si Juninho parviendra à attirer gratuitement Boateng à l'OL...