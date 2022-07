Mercato - OL : Aulas veut boucler un transfert à 10M€ avec cette ancienne cible de l'OM

Foot - Mercato - OL

Pour renforcer le couloir gauche de la défense de l'OM, Jorge Sampaoli aurait souhaité boucler le transfert de Nicolas Tagliafico. Mais alors que le coach argentin a quitté le club marseillais, Pablo Longoria pourrait oublier cette piste. Et au lieu de rejoindre l'OM, Nicolas Tagliafico aurait la possibilité de signer à l'OL. En effet, Jean-Michel Aulas discuterait avec l'Ajax pour négocier la signature du défenseur argentin, qui serait évalué à environ 10M€

Alors qu'il a réussi à qualifier l'OM pour la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli aurait aimé frapper un gros coup sur le marché estival. En effet, le coach argentin aurait pensé à recruter plusieurs joueurs lors de ce mercato, dont Nicolas Tagliafico. Mais sachant que Pablo Longoria ne lui offrait pas ce qu'il demandait, Jorge Sampaoli a préféré claquer la porte de l'OM.

🚨🔥 Talks in progress - in these hours - between #OL and #Ajax for #Tagliafico.📌 The 🇫🇷 club has the priority to buy a left-back quickly: price tag around €10M. Evolving situation. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/jKMiRtD8W5