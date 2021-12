Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas scelle l'avenir de Bosz !

Publié le 23 décembre 2021 à 20h05 par La rédaction

Malgré la première partie de saison poussive de l'OL, seulement 13e de Ligue 1, Jean-Michel Aulas assure que Peter Bosz ne sera pas licencié.