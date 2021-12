Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas ne lâche rien pour cette priorité hivernale !

Publié le 29 décembre 2021 à 23h05 par La rédaction

A la recherche d'un attaquant, l'OL n'a pas abandonné l'idée de recruter Sardar Azmoun. Mais le Zénith Saint-Pétersbourg voudrait trouver son remplaçant avant de le libérer.