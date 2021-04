Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Après Depay et Aouar, la Juventus cible une pépite d'Aulas !

Publié le 1 avril 2021 à 12h25 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2021 à 12h26

A en croire la presse italienne, la Juventus apprécierait fortement le profil de Rayan Cherki, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'OL.