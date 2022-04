Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La sortie poignante de Reine-Adelaïde sur son gros calvaire !

Publié le 22 avril 2022 à 19h13 par Dan Marciano mis à jour le 22 avril 2022 à 19h14

Revenu sur les terrains de Ligue 1 en mars dernier après deux grosses blessures, Jeff Reine-Adelaïde a pensé à prendre sa retraite ces derniers mois.