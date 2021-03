Foot - Mercato

Mercato - OGC Nice : Un boulevard XXL pour signer le nouveau coach !

Publié le 24 mars 2021 à 17h57 par La rédaction

Pour succéder à Adrian Ursea, les dirigeants niçois ont plusieurs noms en tête. Peter Bosz est l’un d’eux. Licencié par le Bayer Leverkusen en début de semaine, l'Allemand est en pole position.

Depuis l’éviction de Patrick Vieira, l’OGC Nice est dirigé par Adrian Ursea, l’ex-coach adjoint de l’ancien joueur d’Arsenal mais aussi de Lucien Favre. Dans une interview accordée à l’Equipe , le directeur du football du club Julien Fournier a confirmé Ursea jusqu’à la fin de saison. Pour le moment, l’intérim du coach roumain n’est pas flamboyant. En 22 matchs, les siens se sont imposés seulement à 7 reprises pour 11 défaites et 4 nuls. Mais le week-end dernier, Nice a relancé la machine et avec la manière. Les Aiglons ont surclassé l’OM (3-0) avec une nouvelle fois, un très grand Amine Gouiri. Malgré ce regain de forme, Adrian Ursea laissera sa place sur le banc en fin de saison. Mais à qui ?

Discussions avec Bosz

Lucien Favre, Julien Stéphan, Peter Bosz… Plusieurs noms circulent. « Je ne vais ni répondre oui, ni répondre non. Mais n'y voyez aucun message caché. Je ne donnerai aucun nom », lâchait Julien Fournier sur la rumeur d’un retour de Lucien Favre passé par Nice de 2016 à 2018. Artisan de la meilleure saison du Gym en Ligue 1 depuis 40 ans, le tacticien suisse a laissé une marque indélébile en Côte d’Azur. Également suivi par des clubs espagnols et allemands, l’ancien coach du Borussia Dortmund a refusé une offre de l’OM en janvier dernier. D'après nos sources, à ce stade, il n'y a aucun discussion concrète entre Nice et Favre.



Autre piste du club, Julien Stéphan. D’après Canal+ , le nom de l’ancien manager de Rennes est apprécié en interne. Mais comme révélé par le10sport.com , l’une des pistes les plus chaudes mène à Peter Bosz, le désormais ex-entraîneur du Bayer Leverkusen. Des discussions auraient démarré avec son représentant depuis plusieurs semaines.

Un passé presque parfait

Cette saison, l’OGC Nice a déjà rencontré deux fois Peter Bosz. Résultat : 9 buts encaissés et deux défaites 6-2 et 2-3 en Ligue Europa. Remercié en début de semaine par le Bayer Leverkusen après une série de 8 matchs sans victoire, l’entraîneur hollandais est la priorité numéro 1 des dirigeants Aiglons. Passé par l’Ajax qu’il a guidée en finale de C3 en 2017, Bosz fait office de candidat idéal, lui qui a évolué à Toulon en tant que joueur entre 1988 et 1991. En plus de son passage en France, ses expériences passées parlent pour lui. A l’Ajax, Peter Bosz a réalisé un vrai travail de recrutement. Méconnus du grand public, Bertrand Traoré et Hakim Ziyech se sont révélés sous ses ordres. Et malgré une aventure sans succès à Dortmund, ses deux saisons pleines à Leverkusen rassurent les supporters niçois. L’attaquant français Moussa Diaby en est témoin. Arrivé en Allemagne en 2019, il aura évolué un an et demi dans l’équipe de Peter Bosz et sa progression a été fulgurante. A tel point d’en faire un candidat potentiel à l’équipe de France. L’été dernier, le néerlandais a même été sondé par Barcelone avant que son confrère Ronald Koeman n’y signe. Libre comme l’air, Peter Bosz pourrait donc se laisser tenter par l’aventure niçoise.