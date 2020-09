Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Officiel : Van de Beek rejoint Manchester United !

Publié le 2 septembre 2020 à 18h42 par La rédaction

Comme attendu ces dernières heures, Donny van de Beek s'est bien engagé avec Manchester United où il s'est engagé jusqu'en 2025.

Longtemps annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, Donny van de Beek a finalement signé à Manchester United. Le milieu de terrain de l'Ajax s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec les Red Devils pour un transfert avoisinant les 45M€. En plus de Paul Pogba et Bruno Fernandes, le club mancunien s'offre un nouveau très bon joueur au milieu de terrain.