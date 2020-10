Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Sur le fil, Rafinha Alcantara signe au PSG !

Publié le 6 octobre 2020

Alors que la rumeur a éclaté en début de soirée, le FC Barcelone et le PSG sont parvenus à se mettre d’accord à temps pour le transfert gratuit de Rafinha Alcantara dans lequel des bonus et un pourcentage à la revente ont été inclus.