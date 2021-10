Mercato - Officiel : Newcastle annonce le départ de Steve Bruce !

Foot - Mercato

Entraîneur de Newcastle depuis deux ans, Steve Bruce a quitté son poste après un accord mutuel avec le club anglais ce mercredi.

Avec le rachat de Newcastle par le fonds d’investissement public saoudien, c’était dans l’air depuis quelque temps. D’ailleurs, Steve Bruce avait lui-même révélé à The Daily Telegraph qu’il se sentait sous pression et que son avenir s’écrivait en pointillés chez les Magpies . Le technicien anglais a quitté son poste ce mercredi comme Newcastle l’a annoncé sur son site officiel et son compte Twitter , et ce après qu’un accord commun ait été trouvé sur la question. Voici les propos que Steve Bruce a tenu pour le site officiel de Newcastle. « Je suis reconnaissant à toutes les personnes liées à Newcastle United de m'avoir donné l'occasion de diriger ce club de football unique » . Reste à savoir quelle sera l’identité du prochain coach de Newcastle.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent. The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.