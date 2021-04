Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Officiel : Manchester City prolonge l’une de ses stars !

Publié le 7 avril 2021 à 11h13 par H.G.

Alors qu’il était annoncé qu’il était proche de parapher un nouveau contrat ces dernières heures, Kevin de Bruyne a officiellement renouvelé son bail ce mercredi.