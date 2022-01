Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : L’OL annonce le départ de Guimarães à Newcastle !

Publié le 30 janvier 2022 à 17h09 par B.C. mis à jour le 30 janvier 2022 à 17h13

Sans surprise, l’Olympique Lyonnais a officialisé ce dimanche le départ de Bruno Guimarães vers Newcastle.