Mercato - Officiel : Le PSG recrute un gardien !

Publié le 9 juin 2021 à 16h50 par La rédaction

Alors que le nom de Gianluigi Donnarumma revient avec insistance ces derniers jours, le PSG vient d'officialiser l'arrivée d'un autre gardien de but prometteur : Lucas Lavallée.

Le PSG et les gardiens de but, cela risque de faire parler cet été. Entre les retours de prêt de Marcin Bulka et d'Alphonse Areola, ainsi que l'arrivée prochaine de Gianluigi Donnarumma, le club parisien pourrait se retrouver dans les prochaines heures avec sept gardiens dans son effectif professionnel. Et pourtant, le PSG vient d'officialiser l'arrivée... d'un gardien de but ! Lucas Lavallée débarque en effet en provenance du LOSC. « Le jeune gardien de but, né en 2003, signe un contrat professionnel pour une durée de 3 ans et intègre l'équipe U19 », précise le PSG par le biais d'un communiqué. Par conséquent, ça risque de sérieusement bouger à ce poste cet été.