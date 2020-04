Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Le début du mercato d’été 2020 va être décalé !

Publié le 12 avril 2020 à 22h50 par H.G.

Alors que le monde du football est à l’arrêt du fait de la pandémie de Covid-19, le directeur juridique de la FIFA a annoncé que la date du début du mercato estival sera reportée.