Foot - Mercato - Lorient

Mercato - Officiel : Le FC Lorient confirme l'arrivée de Stéphane Diarra !

Publié le 29 juin 2020 à 21h39 par B.C.

Comme vous l'avait annoncé le 10 Sport, le FC Lorient est parvenu à trouver un accord pour l'arrivée de Stéphane Diarra.

Après Jérémy Morel, le FC Lorient a bouclé un autre dossier. Comme vous l'avait révélé en exclusivité le 10 Sport, Stéphane Diarra (21 ans) s'est engagé en faveur du club breton pour les cinq prochaines saisons. Dans des propos relayés par le site du club, l'ancien joueur du Mans FC se montre impatient d'évoluer sous ses nouvelles couleurs : « Rejoindre le FC Lorient est un nouvel aboutissement pour moi et un beau défi à relever. Je sais qu’ici je vais pouvoir progresser dans de très bonnes conditions. J’ai hâte de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et le staff pour ensuite me mettre vite au travail. La découverte de la Ligue 1 est un challenge très excitant et je mettrai tout en œuvre pour être performant rapidement ».