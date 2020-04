Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Le Bayern Munich prolonge sa pépite Alphonso Davies !

Publié le 20 avril 2020 à 18h02 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2020 à 18h08

Alors qu’Alphonso Davies impressionne cette saison avec le Bayern Munich, les dirigeants bavarois ont officiellement prolongé le contrat de son latéral gauche jusqu’en 2025.